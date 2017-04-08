Турция

Вице-президент Фенербахче Али Йылдырым намерен провести с Шахтером переговоры по трансферу Тайсона.

Руководство Фенербахче намерено достигнуть договоренности по трансферу Тайсона еще до открытия летнего трансферного окна. С этой целью вице-президент клуба Али Йылдырым направился в Украину, чтобы вживую обсудить трансфер бразильца, сообщает Milliyet.

Шахтер рассчитывает получить за Тайсона 10 миллионов евро, однако в Фенербахче готовы предложить лишь 3-4 миллиона. В клубе мотивируют это тем, что у Тайсона в конце 2017 года истекает контракт с Шахтером.

Сам футболист не против своего трансфера в Фенербахче и готов пойти навстречу представителям турецкого клуба.

В нынешнем сезоне Тайсон провел за Шахтер 31 матч во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 8 голевых передач.