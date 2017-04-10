Форвард Карабюкспора Евгений Селезнев прокомментировал текущие успехи команды.
Селезнев доволен выступлениями, ATH
10 апреля 2017, 14:26
Украинский форвард Евгений Селезнев доволен своими выступлениями и рассказал в интервью sporx.com о своих эмоциях от игры за Карабюкспор.
- Как обстоят дела у Карабюкспора?
- В настоящее время наш клуб идет вперед. Мы выходим на поле, чтобы выигрывать каждый матч. Конечно, иногда могут произойти неприятные события, как в матче с Фенербахче (Карабюкспор уступил дома, пропустив в самом конце встречи — прим.).
- Вместо Тудора на пост тренера пришел Баришич. Как это повлияло на твои перспективы?
- Для меня это не является проблемой. Баришич — хороший тренер. Все супер и я очень доволен всем, что происходит в Карабюкспоре.
- Как себя показывает Андрей Близниченко?
- У него все хорошо. Это для него хороший шанс и, думаю, он им воспользовался. Он молодой и адаптация для него была сложнее, но у него хорошее будущее.
- Какие изменения в игре Карабюкспора ты ожидаешь?
- Я думаю, что в следующем сезоне мы будем больше забивать. Команда изменила свою игру, пришли новые игроки, поменялся тренер. Посмотрим, что произойдет и как наша система будет работать.
Стоит отметить, что на счету Селезнева 10 матчей, 4 забитых гола и 2 голевых передачи в чемпионате Турции.