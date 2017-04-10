Полузащитник Шахтера Тайсон летом с большой вероятностью перейдет в турецкий Фенербахче.
Тайсон близок к Фенербахче, ФК Шахтер
10 апреля 2017, 16:40
Турецкие СМИ сообщают о том, что визит вице-президента Фенербахче Али Йылдырыма в Украину увенчался успехом. Стороны обсуждали возможный трансфер полузащитника Шахтера Тайсона и достигли предварительного соглашения.
Агент Тайсона Пауло Бордонаро в ближайшее время отправится в Стамбул для того, чтобы провести переговоры о контракте футболиста. Сам игрок неоднократно заявлял о своем желании попробовать свои силы в другом чемпионате.
Сообщается, что руководство Шахтера согласилось отпустить Тайсона за 4 миллиона евро.