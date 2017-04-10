Турция

Полузащитник Шахтера Тайсон летом с большой вероятностью перейдет в турецкий Фенербахче.

Турецкие СМИ сообщают о том, что визит вице-президента Фенербахче Али Йылдырыма в Украину увенчался успехом. Стороны обсуждали возможный трансфер полузащитника Шахтера Тайсона и достигли предварительного соглашения.

Агент Тайсона Пауло Бордонаро в ближайшее время отправится в Стамбул для того, чтобы провести переговоры о контракте футболиста. Сам игрок неоднократно заявлял о своем желании попробовать свои силы в другом чемпионате.

Сообщается, что руководство Шахтера согласилось отпустить Тайсона за 4 миллиона евро.