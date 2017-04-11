Турция

Нападающий Истанбул Башакшехир Эммануэль Адебайор сумел трижды расписаться в воротах Галатасарая (4:0).

В 27-м туре идущий вторым Истанбул принимал Галатасарай, который расположился на 3-м месте и отставал на 3 пункта.

Несмотря на статус соперника, Башакшехир сумел четырежды порадовать своих зрителей голами, при этом ни разу не пропустив. Первые 3 мяча записал на свой счет тоголезец Эммануэль Адебайор.

После 27 туров Башакшехир уступает 5 пунктов Бешикташу. Команды ожидает очное противостояние в 29-м туре, которое состоится 30 апреля.