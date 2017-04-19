Турция

Нападающий Краснодара Федор Смолов провел переговоры с руководством турецкого Фенербахче.

В переговорах с игроком участвовал главный тренер стамбульской команды Дик Адвокаат. Сообщается, что Смолов остался удовлетворен и согласился выступать за Фенербахче со следующего сезона.

Турецкое издание mynet.com сообщает, что сумма трансфера 27-летнего нападающего составит 12 миллионов евро.

Игрок сборной России в нынешнем чемпионате страны лидирует в гонке бомбардиров, отличившись в воротах соперников 13 раз в 16 матчах, опережая ближайшего преследователя Артема Дзюбу из Зенита на 4 мяча.

Из-за травм Смолов не сумел появиться на поле в семи матчах чемпионата.