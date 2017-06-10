Турция

Нападающий Ромы может продолжить карьеру в Турции.

Форвард Ромы Сейду Думбия может продолжить карьеру в Фенербахче. Как сообщает Aspor, Канарейки хотят арендовать 29-летнего игрока.

В предыдущие трансферные окна турецкие СМИ неоднократно сообщали об интересе Фенербахче к ивуарийскому футболисту.

Прошлый сезон Думбия играл в аренде в Базеле. Он сыграл 25 матчей и забил 20 голов, став лучшим бомбардиром. Отметим, что Базель не захотел выкупать права на нападающего за 6 млн евро.