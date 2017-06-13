Бывший наставник донецкого Шахтера Мирча Луческу может продолжить карьеру в Турции.
Мирча Луческу, Getty Images
13 июня 2017, 08:23
По завершении сезона Луческу был уволен с поста главного тренера Зенита, не сумев оправдать надежды требовательного руководства питерского клуба.
В данный момент Мирча продолжает поиски нового места работы, и в услугах специалиста заинтересован Бурсаспор.
Как сообщает румынское издание Sport, Луческу активно ведет переговоры с командой из Турции, при этом специалист желает зарабатывать 3.5 млн евро в год.
Данную сумму Мирча озвучивал ранее в переговорах с греческим ПАОКом – тогда именно финансовые требования Луческу не позволили ему занять должность главного тренера команды.
По итогам сезона 2016-2017 Бурсаспор финишировал на 14-м месте в национальном первенстве.
Зенит под руководством Мирчи занял третье место в чемпионате России.