Турция

Полузащитник Динамо Юнес Бельханда вскоре должен перебраться в Турцию.

По информации Джанлуки Ди Марцио, руководство турецкого клуба практически согласовало трансферы двух игроков.

Как сообщает официальный сайт авторитетного журналиста, За Бельханда турки заплатят киевскому Динамо порядка восьми миллионов евро, а сам футболист подпишет 4-летний контракт.

Финансовые подробности трансфера нападающего Суонси, который прошлый сезон провел в аренде в Марселе, не сообщаются.

27-летний Бельханда перешел в Динамо в 2013 года, но последний сезон выступал на правах аренды в Ницце. В составе французского клуба он сыграл 36 матчей, забил 3 гола и отдал 7 ассистов во всех турнирах.