Руководство Галатасарая хочет усилить полузащиту перспективными игроками.
Галатасарай следит за Зинченко, Getty Images
15 июня 2017, 15:25
Галатасарай хотел бы взять в аренду двух талантливых полузащитников — 20-летнего Александра Зинченко у Манчестер Сити и 18-летнего Яниса Хаджи у Фиорентины.
На румынского игрока Галатасарай претендовал еще ранее, однако проиграл борьбу за Хаджи Фиорентине. Впрочем, на счету 18-летнего игрока пока матчи за Примаверу и всего 48 минут в Серии А.
В то же время, Зинченко провел сезон в ПСВ, а нидерландский клуб пока не определился с повторной арендой. Галатасарай намерен провести переговоры с Сити в случае, если ПСВ не продлит арендное соглашение.
Стоит отметить, что Галатасарай расстался с талантливым полузащитником Брумой, который перешел в Лейпциг.