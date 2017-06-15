Турция

Руководство Галатасарая хочет усилить полузащиту перспективными игроками.

Галатасарай хотел бы взять в аренду двух талантливых полузащитников — 20-летнего Александра Зинченко у Манчестер Сити и 18-летнего Яниса Хаджи у Фиорентины.

На румынского игрока Галатасарай претендовал еще ранее, однако проиграл борьбу за Хаджи Фиорентине. Впрочем, на счету 18-летнего игрока пока матчи за Примаверу и всего 48 минут в Серии А.

В то же время, Зинченко провел сезон в ПСВ, а нидерландский клуб пока не определился с повторной арендой. Галатасарай намерен провести переговоры с Сити в случае, если ПСВ не продлит арендное соглашение.

Стоит отметить, что Галатасарай расстался с талантливым полузащитником Брумой, который перешел в Лейпциг.