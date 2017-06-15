Турция

Галатасарай начал переговоры с Сассуоло о приобретении защитника Франческо Ачерби.

После провального сезона, по итогам которого Галатасарай занял лишь четвертое место в чемпионате Турции, самый титулованный турецкий клуб активно работает на трансферном рынке, и уже близок к подписанию центрального защитника Сассуоло Франческо Ачерби.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, представители Галатасарая ведут переговоры со спортивным директором Нероверди Гвидо Анджелоцци, стараясь убедить его не продавать Ачерби Роме, которую возглавил бывший тренер Сассуоло Эусебио ди Франческо.

В сезоне-2016/2017 Ачерби провел в составе Сассуоло 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча.