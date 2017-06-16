Дирар, Getty images
16 июня 2017, 07:14
Официальный сайт турецкого клуба сообщил, что Фенер и Монако согласовали все детали перехода 31-летнего полузащитника.
Уже сегодня, 16 июня, марокканец прилетит в Стамбул, где пройдет медобследование, после которого подпишет контракт с Канарейками.
Финансовая часть сделки остается неизвестной.
Дирара отыграл в 18 матчах прошедшего первенства Франции и сумел отметиться одним голом и тремя результативными передачами.
Отметим, что несколько дней назад Фенербахче официально подписал другого игрока из Лиги 1 — Матье Вальбуэна из Лиона.