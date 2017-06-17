Турция

Полузащитник Монако Набиль Дирар завершил свой переход в Фенербахче.

Официальный сайт Фенербахче сообщил о заключении контракта с полузащитником Монако Набилем Дираром.

Марокканец подписал трехлетний контракт с опцией продления еще на 1 сезон. Стоимость 31-летнего Дирара не сообщается, но ранее СМИ писали о 4,5 млн евро.

В прошлом сезоне Дирар был игроком ротации в Монако. Вместе с командой он стал чемпионом страны, сыграв 18 поединков в Лиге 1. В них Набиль отметился голом и 3 ассистами.