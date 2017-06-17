Турция

Нападающий Арсенала Лукас Перес может продолжить карьеру в Турции, где в его услугах заинтересованы Галатасарай и Фенербахче.

Представитель Лукаса Переса, Родриго Фернандес Ловелье, признался, что с ним контактировали 2 турецких клуба. Галатасарай и Фенербахче сделали предложения испанцу.

Приоритетом для форварда является возвращение в Испанию – Лукас надеется быть таким образом на виду у тренеров сборной, поскольку надеется сыграть на ЧМ-2018.

Тем не менее, экс-игрок Карпат и Динамо может согласиться на переезд в Турцию, поскольку испанские клубы не спешат проявлять к нему предметный интерес.

В своем первом сезоне в Англии Перес сыграл в 11 матчах Премьер-лиги, лишь 2 из которых начинал с первых минут. За отведенное ему время испанец забил 1 гол.