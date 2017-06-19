Турция

Форвард сборной Украины может сменить клубную прописку в летнее межсезонье.

Как сообщает турецкое издание Fаnatik, форвард сборной Украины и Карабюкспора Евгений Селезнев может продолжить карьеру в одном из топ-клубов Турции.

К украинцу проявляют интерес Фенербахче, Галатасарай и Трабзонспор.

По информации турецких журналистов, Карабюкспор может отпустить Селезнева за 4 миллиона евро.

В минувшем сезоне Евгений Селезнев сыграл за Крабюкспор 16 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал 2 ассиста.