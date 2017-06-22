Турция

Фенербахче приготовил предложение Манчестер Юнайтед по вингеру Аднану Янузаю.

Турецкий клуб намерен перехватить бельгийского полузащитника у представителя Ла Лиги, сообщает ESPN.

Сообщается, что представители Фенербахче уже несколько месяцев наблюдают за Янузаем и намерены сделать МЮ конкретное предложение.

Ранее стало известно, что Реал Сосьедад уже согласовал трансфер игрока с Манчестер Юнайтед. За 22-летнего бельгийца баскский клуб выложит 11 млн евро. Канареки готовы предложить такую же сумму, и игроку самому предстоит выбрать клуб, где он продолжит карьеру.

В Турции Янузай сможет избежать статуса легионера, поскольку его бабушка и дедушка имеют турецкие корни.

Всего бельгиец отыграл 63 матча за Юнайтед во всех соревнованиях, забив пять голов.