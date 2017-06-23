Турция

Бешикташ включился в борьбу за защитника Реала.

Как сообщает AS, турецкий гранд хочет купить футболиста сборной Португалии в летнее трансферное окно.

Напомним, что 30 июня 34-летний Пепе станет свободным агентом так, как не сумел договориться с клубом о новом контракте, несмотря на желание остаться в столице Испании.

Ранее появилась информация, что в услугах Пепе заинтересован ПСЖ и миланский Интер.

В нынешнем сезоне Пепе сыграл за Реал 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.