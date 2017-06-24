Нападающий Черноморца Дмитрий Коркишко перешел в клуб второй лиги Турции — Гиресунспор.
twitter.com/GiresunsporSK
24 июня 2017, 08:41
Воспитанник Динамо последние два сезона провел в Черноморце, который покинул по завершению сезона на правах свободного агента.
Официальный сайт клуба второй турецкой лиги Гиресунспора сообщил, что Коркишко продолжит карьеру именно у них в команде.
В прошлом сезоне Дмитрий провел 27 матчей в УПЛ и сумел забить семь голов. Ранее сообщалось, что в подписании игрока заинтересованна луганская Заря.