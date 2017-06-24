Турция

Нападающий Черноморца Дмитрий Коркишко перешел в клуб второй лиги Турции — Гиресунспор.

Воспитанник Динамо последние два сезона провел в Черноморце, который покинул по завершению сезона на правах свободного агента.

Официальный сайт клуба второй турецкой лиги Гиресунспора сообщил, что Коркишко продолжит карьеру именно у них в команде.

Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Chornomorets Odesa’da forma giyen Ukranyalı futbolcu Dmytro Korkishko ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. pic.twitter.com/vVuxShhi0V — Giresunspor (@GiresunsporSK) 23 июня 2017 г.

В прошлом сезоне Дмитрий провел 27 матчей в УПЛ и сумел забить семь голов. Ранее сообщалось, что в подписании игрока заинтересованна луганская Заря.