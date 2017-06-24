Турция

Полузащитник Динамо Юнес Бельханда вскоре перейдет в турецкий Галатасарай.

Как сообщают турецкие СМИ, марокканский хавбек уже через пару дней будет представлен в качестве игрока Галатасарая.

По информации NTV Spor, Бельханда уже подписал соглашение с турецким клубом. Соглашение рассчитано до лета 2021 года, а заработная плата составит 3 миллиона евро за один год.

Также сообщается, что Динамо получит за игрока 8 миллионов евро, которые будут выплачиватся турецким клубом по частям.

Напомним, что в Динамо Бельханда перешел из Монпелье в 2013 году. Прошедший сезон Юнес провел на правах аренды в Ницце. В Лиге 1 футболист провел 31 матч, отметившись тремя голами и шестью результативными передачами.