Турция

Турецкий клуб желает вернуть на родину полузащитника Барселоны Арда Турана.

Нынешним летом каталонцы готовы расстаться с Ардой, который за два сезона в команде так и не сумел закрепиться в основном составе сине-гранатовых.

Как сообщает турецкая газета Milliyet, Барселона получила предложение по Турану от Бешикташа. За полузащитника стамбульский клуб готов выложить 30 млн евро, при этом самому игроку была обещана зарплата в 5,5 млн евро.

Помимо Бешикташа на Арду претендует лондонский Арсенал.

В завершившемся сезоне Туран провел в Ла Лиге 18 матчей, отличившись 3-мя голами и 3-мя результативными передачами.