Турция

Нападающий Истанбул Башакшехир Ченгиз Ундер уже нынешним летом может переехать в Англию.

Руководство Истанбула ответило своим коллегам из Лондона, что не намерены рассматривать предложение по Ундеру меньше 12 млн евро.

Как сообщает Milliyet, Синие предложили за игрока 7,5 млн. Ранее турецкие СМИ сообщали, что Тоттенхэм предложил за игрока 8 млн евро, а клуб якобы согласился. Теперь же сообщается, что Шпоры не утратили интереса к игроку, и составят Челси конкуренцию.

В нынешнем сезоне на счету Ундера 9 голов и 7 результативных передач во всех турнирах за Истанбул.

Помимо этого, игрок успел отличиться первымb голами за национальную сборную Турции, принеся своей команде победы над Молдовой и Косово.