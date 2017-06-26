Турция

Нападающий Шахтера Факундо Феррейра может отправиться в Фенербахче, а в обратном направлении последует его коллега Эммануэль Эменике и 3 млн евро.

По информации Fotospor, Фенербахче заинтересован в Феррейре. Канарейки уже якобы сделали Шахтеру предложение в 3 млн евро + Эммануэль Эменике.

Турецкий клуб оценивает нигерийца в 2,5 млн евро.

Стоит отметить, что Шахтер в свое время приобрел Феррейру у Велеса за 7 млн евро (по данным Transfermarkt).

Шахтер предоставит ответ до 30 июня, — утверждает издание.

В прошлом сезоне Факундо забил 13 мячей в чемпионате Украины. На счету резервиста Фенербахче Эменике 4 гола в турецкой Суперлиге.