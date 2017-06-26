Турция

Бешикташ воспользовался опцией продления аренды полузащитника Бенфики Андерсона Талиски, поэтому бразилец не сможет перейти в Манчестер Юнайтед этим летом.

Атакующий полузащитник Бенфики Андерсон Талиска недавно заявил, что в его подписании заинтересован менеджер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо.

Тем не менее, потенциальный переезд бразильца на Олд Траффорд придется отложить как минимум до следующего лета, поскольку Бешикташ воспользовался опцией продления его аренды еще на сезон.

"Нет никакого соглашения с Манчестер Юнайтед или кем-то другим", — сказал президент трансферного комитета Бешикташа Умут Гюнер.

"Бешикташ арендует Талиску еще на один сезон, активировав соответствующую опцию в контракте. Слухи о том, что Бенфика может продать его за 25 миллионов евро, не соответствуют действительности, потому что у него контракт с нами".

"Если какой-то другой клуб хочет его подписать, то им придется подождать еще 12 месяцев".

В прошедшем сезоне 23-летний Талиска помог Бешикташу выиграть чемпионат Турции, отметившись 13 голами и двумя результативными передачами в 22 матчах. Также на его счету два гола и четыре результативные передачи в шести матчах Лиги Европы.