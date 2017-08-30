Турция

Клуб из Стамбула нашел усиление атакующей линии в чемпионе Украины.

Фенербахче интересуется полузащитником Шахтера Фредом. Об этом сообщает турецкое издание mynet.com.

Руководство "канареек" хочет укрепить атакующую линию команды, и давно ищет достойного футболиста на место "восьмерки". По информации издания, боссы Фенербахче остановили свой выбор на игроке Шахтера.

Сообщается, что турецкий клуб уже начал вести переговоры о трансфере. По данным источника, Фенербахче готов выложить за Фреда около 9 миллионов евро.

Отметим, что Фред в текущем чемпионате Украины сыграл в пяти матчах, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.