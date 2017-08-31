Турция

Полузащитник Сандро Кобахидзе стал свободным агентом.

Известный по выступлениям в ряде украинских коллективов грузинский полузащитник остался без команды.

Официальный сайт Гезтепе сообщил, что соглашение с игроком было разорвано по обоюдному согласию сторон.

Кобахидзе перешел в турецкий клуб в январе этого года из Ворсклы. В Гезтепе Сандро провел 15 матчей и помог команде добыть повышение в Суперлигу.

29-летний игрок сборной Грузии выступал в Украине с 2008 года. За это время он поиграл за Днепр, Кривбасс, Арсенал, Волынь и Ворсклу.