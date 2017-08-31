Турция

Защитник киевского Динамо в ближайшее время может перейти в Бешикташ.

Ранее стали известны подробности личного контракта, подписанного с Бешикташем защитником Динамо Домагоем Видой. Соглашение хорватского защитника вступит в силу во время зимнего трансферного окна и будет рассчитан на три с половиной года.

Но турецкий гранд не оставляет надежд подписать Виду в летнее трансферное окно. Как сообщает Fotospor, Динамо готово отпустить хорвата в Бешикташ за 4 миллиона евро. Также сообщается, что турки могут заплатить за Виду 2 миллиона евро и отдать своего защитника Матею Митровича.

Контракт Виды с Динамо действует до конца 2017 года. По словам футболиста, сейчас все решает президент киевского клуба — останется он, или будет играть где-то еще.