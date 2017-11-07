Турция

Нападающий Дженк Тосун очень доволен тем, что остался в Бешикташе.

Летом Тосун был интересен Кристал Пэлас. Впрочем, переход не состоялся.

"Что касается моего трансфера в Кристал Плэлас, я счастлив, что он не состоялся", — заявил Дженк Miliyet.

"Я остался в Бешкташе и дела идут очень хорошо – не только в чемпионате, но и в Лиге чепмионов".

Кристал Пэлас предлагал за Тосуна 12.5 млн евро. Предложение "орлов" было отвергнуто "черлыми орлани", поскольку Пэлас сделал его лишь в последний день трансферного окна.