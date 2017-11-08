Турция

Полузащитник Барселоны Арда Туран в январе отправится в аренду в Галатасарай.

Потерявший место в составе Барселоны полузащитник сборной Турции Арда Туран вторую половину сезона проведет в аренде в Галатасарае, после чего турецкий клуб получит приоритетное право выкупа контракта футболиста – сообщаtт Diario Sport со ссылкой на Fanatik.

Стоимость аренды Турана, который в нынешнем сезоне не сыграл ни минуты за Барселону и лишь раз попал в заявку на матч, составит 1,5 миллиона евро.

Арда Туран в свое время пять лет отыграл за Галатасарай и даже стал капитаном команды перед переходом в 2011 году в Атлетико.

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