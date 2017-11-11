Форвард Динамо Дьемерси Мбокани зимой может перебраться в Бурсаспор.
ДЬЕМЕРСИ МБОКАНИ, ФОТО: ФК ДИНАМО КИЕВ
11 ноября 2017, 23:57
По информации Fanatik, Бурсаспор проявляет интерес к нападающему Динамо Дьемерси Мбокани.
Изначально турецкий клуб проявлял интерес к другому игроку атаки – Фернандао из Фенербахче, однако теперь именно конголезец является приоритетом Бурсаспора.
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