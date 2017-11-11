Турция

Форвард Динамо Дьемерси Мбокани зимой может перебраться в Бурсаспор.

По информации Fanatik, Бурсаспор проявляет интерес к нападающему Динамо Дьемерси Мбокани.

Изначально турецкий клуб проявлял интерес к другому игроку атаки – Фернандао из Фенербахче, однако теперь именно конголезец является приоритетом Бурсаспора.

Контракт Мбокани с Динамо подходит к концу летом 2018 года, а президент "бело-синих" Игорь Суркис ранее заявил, что рассчитывает продолжить сотрудничество с 31-летним футболистом.

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