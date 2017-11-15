Французский правый защитник Бакари Санья может присоединиться к одному из турецких клубов в качестве свободного агента.
Бакари Санья, Getty Images
15 ноября 2017, 21:15
Бакари Санья покинул Манчестер Сити прошедшим летом и с тех пор 34-летний француз находится в статусе свободного агента.
Как сообщает L'Equipe, опытный правый защитник может продолжить карьеру в Турции. Он уже получил предложения от Бурсаспора, Сивасспора, а в ближайшие дни свой ход сделает и Бешикташ.
Также в подписании Санья заинтересован и неназванный английский клуб. Раньше сообщалось, что Санья отказался переходить в Лестер.