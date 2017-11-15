Турция

Французский правый защитник Бакари Санья может присоединиться к одному из турецких клубов в качестве свободного агента.

Бакари Санья покинул Манчестер Сити прошедшим летом и с тех пор 34-летний француз находится в статусе свободного агента.

Как сообщает L'Equipe, опытный правый защитник может продолжить карьеру в Турции. Он уже получил предложения от Бурсаспора, Сивасспора, а в ближайшие дни свой ход сделает и Бешикташ.

Также в подписании Санья заинтересован и неназванный английский клуб. Раньше сообщалось, что Санья отказался переходить в Лестер.