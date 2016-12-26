Лига Европы

Защитник луганской Зари Никита Каменюка поделился своими впечатлениями от дебютного участия команды Юрия Вернидуба в групповом раунде Лиги Европы.

Напомним, что в гостевом поединке Лиги Европы против турецкого Фенербахче (0:2) 31-летний капитан луганчан получил серьезную травму колена, из-за которой он пропустит до 6 месяцев.

"Каким для меня лично был дебют в групповом раунде Лиги Европы и что запомнилось наиболее? Много нового для нас было в этом групповом этапе. Он был достаточно эмоциональным и разносторонним. Это шикарный опыт, как для каждого игрока, так и для клуба в целом. Такие турниры остаются в памяти на всю жизнь", — заявил Каменюка в интервью официальному сайту Зари.

"Мало кто ожидал от Зари такой прыти в такой сложной группе? У нас действительно была интересная и сложная группа. Настолько серьезная, что в ней все команды, которые заслуживают участия в Лиге чемпионов. Было много хороших матчей".

"Матчи с такими командами, как Манчестер Юнайтед, запомнятся надолго? Конечно, играть всегда приятнее с сильными соперниками. Проверить себя на их уровне. Не у каждого футболиста матчи подобного уровня могут быть в карьере. Сыграть на таких стадионах, как в Стамбуле, Манчестере и Роттердаме дорогого стоит. Считаю, мы показывали хорошую игру. Где-то результат был не в нашу пользу. Была обидной и первая ничья с Фенербахче на последних секундах. Пропустили необязательный гол в Роттердаме. Будем учиться на своих ошибках и исправлять их в следующем сезоне".

"В некоторых матчах от нас отвернулась удача? Удачу нужно заслужить. Она улыбается сильнейшим. Значит, где-то судьба нас проверяет. Ставит в какие-то рамки. Мы не должны останавливаться, должны работать и делать выводы".

"Тяжело ли мне было противостоять таким футболистам, как Ибрагимович, Руни, Йоргенсен, Куйт, ван Перси? В таких противостояниях ты видишь класс футболиста, сам растешь в игровом плане. Футбол – это командный вид спорта, и мы стоим друг за друга горой. Чем дольше ты играешь с партнером на футбольном поле, тем больше взаимопонимание".

"Грустно, что матчи такого уровня не увидел Луганск? Однозначно. Обидно, что так все произошло. Мы все в этом виноваты. Очень много болельщиков после игр звонят, поддерживают, переживают, смотрят не только наши матчи в Лиге Европы, но за играми внутреннего чемпионата. Понятное дело, что хотелось бы играть на родном стадионе при родных болельщиках, но так сложились обстоятельства. Нас в Одессе очень хорошо поддерживали. Лично мне хотелось бы, чтобы заполняемость стадиона была еще большей. Но в то же время можно сказать, хорошо, что и столько людей пришли поддержать нас. Будем надеяться, что по итогам этого сезона мы вновь завоюем право играть в еврокубках и своим выступлением в этом групповом этапе Лиги Европы заслужим того, чтобы на трибунах было больше зрителей".

"Обменялся ли с кем-либо футболками после матчей Лиги Европы? Да, я пополнил свою футбольную коллекцию. После матча с Фенербахче обменялся футболками со Шкртелом, а после выездной игры с Манчестер Юнайтед мне досталась футболка Рашфорда".