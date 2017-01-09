Лига Европы

Донецкий Шахтер сыграет матч Лиги Европы против испанской Сельты в Харькове.

Об этом в Facebook сообщила глава Харьковской ОГА Юлия Светличная.

"Матчи Лиги Европы 2017 по футболу пройдут у нас (надеюсь именно, что матчи). В феврале состоится игра Кубка Федерации по теннису между женскими сборными Украины и Австралии. С марта матчи Лиги Чемпионов по гандболу пройдут также в Харькове, поскольку мы договорились, что украинский чемпион по мужскому гандболу запорожский Мотор европейские матчи будет играть в Харькове", — заявила чиновница..

"4 июня на стадионе Металлист состоится Финал Кубка Украины по футболу. Право на проведение финала было получено в непростой конкуренции с другими регионами"

"Также продолжаем делать все для того, чтобы в сентябре в Харькове прошел отборочный матч Чемпионата мира по футболу Украина — Турция", — отметила Светличная.

Напомним, что Шахтер примет Сельту 23 февраля в 22:05 по Киеву. Первый матч состоится 16 февраля в Виго. Это будет поединок 1/16 финала Лиги Европы. Предыдущие еврокубковые матчи в этом сезоне Шахтер проводил во Львове.