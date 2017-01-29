Центральный полузащитник Манчестер Юнайтед Бастиан Швайнштайгер сможет помочь команде на стадии плей-офф Лиги Европы.
бастиан швайнштайгер, sky sports
29 января 2017, 14:15
В начале сезона немецкий хавбек попал в немилость наставнику Жозе Моуриньо. Однако со временем чемпион мира доказал свою профпригодность и вернулся в состав команды.
Швайнштайгера не внесли в список игроков, которые могут участвовать на групповой стадии Лиги Европы, однако в клубе дозаявят 32-летнего футболиста на еврокубки. Эту информацию подтвердил португальский менеджер Красных Дьяволов.
Швайни имеет шансы сыграть как минимум в двух матчах ЛЕ. На стадии 1/16 МЮ будет встречаться с Сент-Этьенном. Первая игра — 16-го февраля, ответный матч — через неделю.
В нынешнем сезоне немец сыграл 12 минут в матче Кубка Англии и 4 минуты в поединке Кубка Лиги.