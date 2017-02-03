Лига Европы

Шахтер внес трех футболистов в заявку команды на плей-офф Лиги Европы.

Официальный сайт УЕФА отрапортовал об изменениях в списках Горняков на участие в еврокубках.

Горняки дозаявили форварда Густаво Бланко-Лещука, защитника Марсио Азеведо и хавбека Алана Патрика. "Выбыли" из заявки игроки, которые покинули клуб: Евгений Селезнев (ушел в Карабюкспор), а также Веллингтон Нем (аренда в Сан-Паулу). Кроме того, Вячеслав Шевчук, который завершил карьеру, также вычеркнут из списка.

16 февраля Шахтер проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против Сельты в Испании. Ответная встреча состоится через неделю в Харькове.

Испанский клуб отзаявил Давида Костаса, Наранхо и Фабиана Орельяну, добавив вместо них в список Папа Шейха, Эндрю Юльсагера и Хосабеда.