Лига Европы

Полузащитник английского Манчестер Юнайтед Бастиан Швайнштайгер пополнил заявку команды на матчи плей-офф текущего розыгрыша Лиги Европы.

Напомним, что перед стартом нынешнего сезона 32-летний центрхав попал в немилость нового наставника Красных дьяволов Жозе Моуриньо.

Стоит отметить, что немец не только не был включен в заявку на групповой этап Лиги Европы, но и долгое время был отстранен от тренировок с первой командой МЮ. Свою первое тренировочное занятие под руководством португальского специалиста экс-капитан сборной Германии провел только в конце октября 2016 года.

Всего, в текущем сезоне бывший полузащитник мюнхенской Баварии провел за МЮ во всех турнирах только 3 матча (ни одного в АПЛ), отметившись 1 голом и 1 ассистом.

Однако, как сообщает официальный сайт УЕФА, Юнайтед дозаявил Швайнштайгера на поединки плей-офф ЛЕ.

Кроме немца, заявку МЮ также пополнил 20-летний кипер Жоэл Перейра.

В то же время из заявочного листа манкунианцев были исключены три исполнителя, которые ранее сменили клубную прописку: хавбеки Мемфис Депай и Морган Шнейдерлен, а также вратарь Сэм Джонстон.

В 1/16 финала текущего розыгрыша ЛЕ подопечные Жозе Моуриньо сразятся с французским Сент-Этьенном. Первый очный матч эти команды проведут 16 февраля в Манчестере, а ответный — 22 февраля во Франции.