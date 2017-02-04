Лига Европы

Волки объявили свою заявку на Лигу Европы.

Отметим, что в заявку попали защитник Мариу Руи, который был травмирован, а также кипер Богдан Лобонт.

Они заменили в составе вингера Хуана Мануэля Итурбе и крайнего защитника Мустафу Сека.

Напомним, что в 1/16 финала римляне сыграют с Вильярреалом.



Полностью заявка выглядит следующим образом:

Вратари: Алиссон, Щесны, Лобонт

Защитники: Фасио, Флоренци, Жезус, Манолас, Палмиери, Бруно Перес, Мариу Руи, Вермален

Полузащитники: Де Росси, Жерсон, Наингголан, Паредес, Перотти, Салах, Строотман

Нападающие: Джеко, Эль-Шаарави, Тотти