Волки объявили свою заявку на Лигу Европы.
ФК Рома
04 февраля 2017, 13:59
Отметим, что в заявку попали защитник Мариу Руи, который был травмирован, а также кипер Богдан Лобонт.
Они заменили в составе вингера Хуана Мануэля Итурбе и крайнего защитника Мустафу Сека.
Напомним, что в 1/16 финала римляне сыграют с Вильярреалом.
Полностью заявка выглядит следующим образом:
Вратари: Алиссон, Щесны, Лобонт
Защитники: Фасио, Флоренци, Жезус, Манолас, Палмиери, Бруно Перес, Мариу Руи, Вермален
Полузащитники: Де Росси, Жерсон, Наингголан, Паредес, Перотти, Салах, Строотман
Нападающие: Джеко, Эль-Шаарави, Тотти