Лига Европы

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко оценил соперника своей команды по 1/16 финала Лиги Европы, а также поведал о сборах оранжево-черных.

Напомним, Коваленко пропустил первую часть второго сбора команды из-за повреждения. Несколько дней назад Виктор приступил к полноценным тренировкам.

"Пока я не в оптимальных кондициях, поэтому хочется побыстрее набрать форму и помогать команде. Надеюсь, к матчу с Сельтой буду готов на 100 процентов. Сборы – важный этап сезона, где закладывается фундамент на последующие несколько месяцев. Это все понимают и работают с предельной самоотдачей", — цитирует Коваленко официальный сайт Горянков.

"В отличие от первого сбора в Испании сейчас на тренировках больше внимания уделяется игровым моментам, тактическим взаимодействиям. И главное, мы проводим много товарищеских матчей – для подготовки это очень хорошо. Всегда хочется побыть на поле как можно больше, но количество минут определяет тренер. Моя задача – работать и показывать высокий уровень".

16 февраля Шахтер сразится с Сельтой в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы.

"Сельта, в первую очередь, хорошо обороняется. За счет этого соперник прошел Реал в Кубке Испании, набрал приличный ход в своем чемпионате. У игроков много сильных качеств, но главное, повторюсь, именно действия в защите. Но при этом и в нападении есть кому создавать моменты. Думаю, ближе к матчу разберем их внимательнее".