Официальный сайт Горняков отрапортовал о том, что тренерский штаб во главе с Паулу Фонсекой не будет возвращаться в Украину после окончания сборов в Лагуше.

9-го февраля — последний день занятий команды, после чего она переедет в другой португальский город — Брагу, где и будет продолжать подготовку к первому поединку еврокубков против Сельты.

В Виго, где состоится первая встреча, Шахтер переедет 15-го февраля.