Лига Европы

В Шахтере решили не лететь лишний раз в Украину перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против Сельты.

Официальный сайт Горняков отрапортовал о том, что тренерский штаб во главе с Паулу Фонсекой не будет возвращаться в Украину после окончания сборов в Лагуше.

9-го февраля — последний день занятий команды, после чего она переедет в другой португальский город — Брагу, где и будет продолжать подготовку к первому поединку еврокубков против Сельты.