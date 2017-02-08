Лига Европы

Стадион Балаидос обещают отремонтировать к матчу с Горняками.

Напомним, на прошлой неделе из-за шторма стадион Сельты Балаидос был поврежден, а матч Кельтов против Реала решили перенести.

Стадион сейчас ремонтируют к следующему домашнему матчу Сельты, а именно к поединку против Шахтера в Лиге Европы. Состоится он 16 февраля.

Наставник Сельты Эдуардо Бериццо также высказался на счет Балаидоса.

"Независимо от того, что произошло, стадион нужно полностью осмотреть. То, что произошло на выходных, заставило меня думать о том, что что-то неприятное на стадионе могло случиться ранее", — цитирует Бериццо AS.

"Мы должны учиться на этом. Играть нужно на безопасной и комфортной арене для болельщиков", — отметил специалист.