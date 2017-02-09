Лига Европы

Центральный защитник римской Ромы Федерико Фасио отметил важность выступлений Волков в Лиге Европы в контексте скорого поединка 1/16 финала турнира против Вильярреала.

Напомним, что уже в следующий четверг стартует раунд плей-офф Лиги Европы. Одной из центральных пар 1/16 финала второго по значимости турнира Европы является встреча в Испании, где Вильярреал примет римскую Рому.

Центральный оборонец Волков Федерико Фасио отметил важность предстоящей дуэли с Желтой субмариной, заявив, что целью его команды является победа в данном турнире.

"Скоро мы продолжим наши выступления в Лиге Европы поединком против Вильярреала", заявил Фасио изданию Football Italia.

"Они очень хорошая команда — быстрые и достаточно техничные. Нам придется серьезно постараться, чтобы их переиграть. Они грамотно обороняются, их стадион небольшой, но поддержка на нем достаточно серьезного уровня".

"Мы должны пройти их (Вильярреал, прим), ведь наша цель состоит в том, чтобы одержать победу в этом турнире".

Фасио также был задан вопрос о различиях между Премьер-лигой, Ла Лигой и Серией А.

"Итальянский футбол сейчас более тактический. В Англии преобладает, в основном, физика, а тактика уходит на второй план. Больше всего мне понравилось выступать в АПЛ и Серии А.

Отметим, что до перехода в стан Волков Федерико защищал цвета таких коллективов, как Севилья и Тоттенхэм.

В текущем сезоне Фасио провел в составе Ромы в чемпионате Италии 22 поединка в которых сумел отметиться одним забитым мячом.

Напомним, что игра между Вильярреалом и Ромой запланирована на 16-е февраля, начало матча в 22:05 по киевскому времени.