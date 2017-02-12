Лига Европы

Защитник донецкого Шахтера Сергей Кривцов подвел итоги зимних сборов и рассказал о подготовке к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы против испанской Сельты.

Напомним, что первый поединок плей-офф текущего розыгрыша ЛЕ подопечные Паулу Фонсеки проведут в Испании.

Эта игра состоится 16 февраля. Начало игры в 20:00 по Киеву.

А ответный поединок Горняки сыграют в Харькове 23 февраля.

"Готова ли команда к официальным матчам? Мы провели основную часть сборов, а значит, большие физические нагрузки остались позади. Сейчас у нас по одной тренировке в день для поддержания тонуса. Главным образом отрабатываем тактические заготовки. Думаю, к поединку с Сельтой подойдем в нужной форме", — заявил 25-летний центрбек донетчан в интервью официальному клубному сайту.

"Впечатления от сборов? Интересно провести сборы в Португалии. Я впервые готовлюсь к сезону в этой стране. По работе никаких особых новшеств мы не заметили, она строилась тренерским штабом по тому же принципу, что и летом: сначала был сделан упор на физические кондиции, а потом получали игровую практику".

"Что уже знаем о Сельте? Мы знаем, что это сильная команда, играющая в атакующий футбол. У них очень хороший нападающий Яго Аспас, который часто забивает в Примере. Но детально противника пока не изучали. Думаю, в ближайшие дни начнем тактический разбор".

"Рассчитываем ли на хорошую поддержку трибун в ответном матче в Харькове? Конечно, надеемся, будет полный стадион! На те матчи, которые Шахтер проводил в Харькове, приходило очень много болельщиков. Знаем, что здесь живут люди из Донбасса, которые были вынуждены покинуть свой регион. Они наверняка соскучились по большому футболу и придут нас поддержать, а мы в свою очередь постараемся порадовать их своей игрой".