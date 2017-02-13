Лига Европы

Наставник Сельты Эдуардо Бериццо поделился своими мыслями после матча против Атлетико (2:3).

Кельты вчера в драматичном матче уступили Атлетико, дважды ведя в счете по ходу встречи. Уже в четверг Сельта примет Шахтер в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Мы играли очень хорошо, аж пока Атлетико на 87-й минуте не вышел вперед. Получили преимущество, но не смогли закрыть игру. Такое случается с молодыми командами", — цитирует Бериццо Marca.

"Нужно извлечь уроки из этого поражения. Не смогли выстоять до конца и защитить результат".

"Мы должны отдохнуть, а потом посмотрим, как будем действовать в четверг. Оценим, у кого, сколько сил и на основе этих знаний будем проводить ротацию".

"Будем поднимать боевой дух. Уже знаем, что делали неправильно и постараемся учиться на тренировках", — отметил тренер.