Лига Европы

Похоже, что полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко не поможет своей команде в ближайшем матче.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, Степаненко пропустит поединок против Сельты из-за перебора желтых карточек.

Однако, дело в том, что Тарас из-за дисквалификации уже пропускал поединок 6-го тура Лиги Европы против Браги.

Напомним, что в матче 5-го тура Лиги Европы против Коньяспора (4:0) Степаненко вышел на замену на 79-й минуте, а спустя 7 минут получил предупреждение, из-за которого пропустил следующий матч против Браги, который не имел для Горняков никакого значения с турнирной точки зрения.

Вполне вероятно, что таким образом УЕФА пытается вести борьбу с умышленным получением желтых карточек, которые позволяют футболистам "обнулиться" перед более важными встречами.

Поединок между Шахтером и Сельтой состоится в Испании 16-го февраля.