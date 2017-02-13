Лига Европы

У голкипера Атлетика из Бильбао Горки Ираисоса обнаружили проблемы с желудком.

Как информирует издание Mundo Dportivo, Ираисос пропустил сегодняшнюю тренировку своей команды из-за гастроэнтерита.

При этом остается неизвестным, когда 35-летний футболист сможет вернуться на поле.

Таким образом, участие Горки в матче Лиги Европы против АПОЭЛа, который состоится в ближайших четверг в рамках 1/16 финала турнира, находится под большим вопросом.

В текущем сезоне Ираисос провел за свою команду 17 матчей во всех турнирах.