Лига Европы

Воспитанник Лиона Антони Мартиаль будет дополнительно мотивирован во встрече со следующим соперником МЮ — Сент-Этьенном.

21-летний Мартиаль начинал свою карьеру в Лионе. Для Ткачей Сент-Этьенн является непримиримым соперником.

В своей последней встрече против Сент-Этьенна Мартиаль отметился голом, защищая цвета Монако.

В субботу Антони был признан лучшим игроком матча с Уотфордом и теперь надеется хорошо выступить и в матче Лиги Европы против французского клуба.

"Когда я был в Лионе, у нас было большое соперничество с Сент-Этьенном, атмосфере всегда была наэлектризована и мне очень нравилось", — заявил Мартиаль.

"Это придаст мне дополнительной мотивации в матче в четверг, да и вообще, когда бы я ни играл с Сент-Этьенном. Матч будет сложным, однако я считаю, что МЮ по силам добиться хорошего результата".

"Было бы здорово вновь забить Сент-Этьенну, но самое главное – чтобы команда победила. Голы – лишь бонус для меня".

Игра начнется в четверг в 22.05 по киевскому времени.