Лига Европы

Центральный полузащитник Шахтера Максим Малышев рассказал о подготовке команды к первому матчу Горняков против Сельты.

Донецкая команда сыграет в четверг, 16-го февраля, первый матч 1/16 финала Лиги Европы против Сельты на выезд.

"Сельта — хорошая, агрессивная команда. Все футболисты высокого уровня. Мы ожидаем тяжелой игры. Испанцы в целом хорошо прессингуют, контролируют мяч. Они показали свой высокий уровень".



"Вылет команды из Кубка Испании? Лига Европы – это важный турнир для всех, кто в нем участвует: как для нас, так и для Сельты. Я думаю, они выйдут на поле с большой мотивацией. Уверен, настрой будет серьезный, и неважно, как обстоят дела в чемпионате или Кубке".

"Игра будет сложная. Но и у нас хорошая мотивация, как и на каждый матч. Мы серьезно готовимся, разбираем соперника. Понимаем, что предстоит тяжелый поединок и надо подойти к нему со всей ответственностью и с предельной концентрацией".

"Работаем больше над тактикой. Готовимся целенаправленно к Сельте: разбираем их игру на теории, а потом на тренировке пытаемся действовать так, как надо будет в четверг".

"Естественно, мы уже набрали хорошие кондиции. Много работали, достаточно дней провели на сборах. Я думаю, все готовы физически и подойдут к матчу в оптимальной форме", — резюмировал центрхав.