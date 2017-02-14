Наставник Сент-Этьенна Кристоф Галтье видит в нападающем Манчестер Юнайтед Златане Ибрахимовиче сходство с легендой Красных Дьяволов Эриком Кантона.
Златан Ибрахимович, manutd.com
14 февраля 2017, 12:45
Галтье играл вместе с Кантона за юношеские команды клуба Ле Кейоль в Марселе.
"Когда я смотрю на Ибру, вспоминаю Эрика Кантона", — заявил Галтье.
"Для Эрика МЮ стал историей любви. Когда Кантона перешел в Лидс, он сделал предложение Англии. Когда Кантона перешел в Манчестер Юнайтед, он женился на Англии".
"У Кантона были действительно тесные отношения с сэром Алексом Фергюсоном, тот был ему как отец".
В четверг Галтье придется придумать, как противостоять Ибрахимовичу – Сент-Этьенн сыграет с Манчестер Юнайтед в рамках 1/16 финала Лиги Европы.