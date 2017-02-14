Лига Европы

Наставник Сент-Этьенна Кристоф Галтье видит в нападающем Манчестер Юнайтед Златане Ибрахимовиче сходство с легендой Красных Дьяволов Эриком Кантона.

Галтье играл вместе с Кантона за юношеские команды клуба Ле Кейоль в Марселе.

"Когда я смотрю на Ибру, вспоминаю Эрика Кантона", — заявил Галтье.

"Для Эрика МЮ стал историей любви. Когда Кантона перешел в Лидс, он сделал предложение Англии. Когда Кантона перешел в Манчестер Юнайтед, он женился на Англии".

"У Кантона были действительно тесные отношения с сэром Алексом Фергюсоном, тот был ему как отец".

В четверг Галтье придется придумать, как противостоять Ибрахимовичу – Сент-Этьенн сыграет с Манчестер Юнайтед в рамках 1/16 финала Лиги Европы.