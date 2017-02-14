Лига Европы

Наставник сборной Бразилии Тите посмотрит на Балаидосе матч между Сельтой и Шахтером.

Пресс-служба сборной Бразилии опубликовала список матчей и тренировок, которые посетят главный тренер сборной Бразилии Тите, координатор Селесао Эду Гаспар, а также помощники Клебер, Силвиньо, Таффарел и Фабио Масереджан.

Таким образом, специалисты просмотрят в деле кандидатов в сборную Бразилии, выступающих в Европе.

Стоит отметить, что Тите и Эду Гаспар посетят первый матч 1/16 финала Лиги Европы между Сельтой и Шахтером, который состоится в четверг.

Отметим, что в составе шахтера выступают бразильцы Исмаили, Марсио Азеведо, Тайсон, Марлос, Алан Патрик и Фред. Тайсон и Фред уже выступали за сборную Бразилии.

В составе Сельты же бразильцы отсутствуют.

Также Тите посетит встречи ПСЖ и Барселоны, Баварии и Арсенала, Герты и Баварии, Ромы и Палермо, а также битву Севильи и Лестера.