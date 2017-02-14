Лига Европы

Поединок 1/16 финала Лиги Европы между Шахтером и Сельтой доверили обслуживать литовской бригаде арбитров.

Как информирует официальный сайт УЕФА, главным арбитром встречи между Сельтой и Шахтером станет Гедеминас Мажейка.

Его помощниками назначены Витаутас Шимкус и Витенис Казлаускас. Дополнительные ассистенты — Юрий Пашковский и Донатас Румшас. Четвертым арбитром станет Довидас Сужеделис. Все арбитры родом из Литвы.

Судейский наблюдатель — итальянец Маттео Трефолони, а делегат от УЕФА — Эжен Вестеринк из Бельгии.

Напомним, поединок между Сельтой и Шахтером состоится в Испании в ближайший четверг.