Лига Европы

Мексиканский хавбек Вильярреала Джонатан Дос Сантос поделился своими размышлениями относительно скорой игры против Ромы в рамках Лиги Европы.

Напомним, что уже в этот четверг Вильярреал и Рома сойдутся на домашней арене Желтой субмарины, дабы провести поединок 1/16 финала Лиги Европы.

Джонатан Дос Сантос, являющийся основным игроком в тактических построениях Франа Эскрибы, отметил силу Волков в контексте скорой встречи, а также отдал дань "римскому императору" Франческо Тотти.

"Рома — команда, в которой полно звезд. Мы знаем, что против них нам придется очень трудно", — сказал Дос Сантос Football Italia.

"Мы будем использовать наше оружие и нашу силу в этом поединке. В то же время, нам следует быть очень осторожными, так как исход этой игры может зависеть даже от самых мельчайших деталей".

"Что касается Тотти, то это игрок высочайшего класса и мастерства. Тотти является примеров профессионализма для любого футболиста", — резюмировал Дос Сантос.

В текущем сезоне Дос Сантос провел за Вильярреал 20 поединков в Примере, в которых сумел отметиться двумя забитыми мячами.