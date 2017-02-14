Лига Европы

Нападающий донецкого Шахтера Густаво Бланко-Лещук поделился своими впечатлениями от адаптации в новой команде и ожиданиями от сражения с испанской Сельтой в Лиге Европы.

Напомним, что 16 февраля в испанском Виго Горняки сыграют первый поединок 1/16 финала текущего розыгрыша Лиги Европы против местной Сельты.

Начало игры в 20:00 по Киеву.

"Впечатления от месяца пребывания в Шахтере? Я лучше узнал команду, игроков, тренерский штаб и персонал – это действительно важно для меня. Впечатления прекрасные", — заявил Бланко-Лещук в интервью официальному клубному сайту.

"Самое интересное и самое сложное в тренировочном процессе Паулу Фонсеки? По этому поводу у меня лишь положительные эмоции. Контраст с тренировками в Карпатах яркий: там мы в основном оборонялись. В Шахтере же, наоборот, нас заставляют прессинговать довольно высоко, что, собственно, я и считаю самым интересным. Здесь мы играем очень активно. Что сложно? Забить гол. Именно это моя основная функция на поле. Тренировочный процесс насыщенный и интересный, с каждым днем я все лучше понимаю требования тренера, и надеюсь, что он и дальше будет доверять мне место на поле".

"Что чувствую накануне возможного дебюта в еврокубках? У меня большие ожидания от этих матчей, жду их и готовлюсь. Каждый день усиленно тренируюсь, понимая, насколько важен этот турнир для нас. Если мне представится возможность выйти на поле, отдам всего себя, чтобы показать лучшие качества и забить гол – это моя работа".

"Сельта? Все испанские клубы сильны. Даже когда бываю в Аргентине, смотрю Примеру – благо ее там показывают довольно часто. Чемпионат очень хорош. Команды из Испании прессингуют, здорово готовы физически, поэтому с ними сложно играть. Но я надеюсь на положительный результат. В первую очередь, важно не уступить на выезде".

"Готов ли против Сельты выйти в стартовом составе и провести весь матч? На 100%: и физически, и ментально. Если главный тренер предоставит мне такую возможность, я выйду и покажу все лучшее, на что способен".